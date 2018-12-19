Будь готов к "Брекситу"!

В Брюсселе звучит лозунг английских скаутов «Будь готов!». Евросоюз обнародовал план мер на случай провала соглашения о выходе из него Великобритании. Беспорядочный «брексит» может привести к разрыву многочисленных двусторонних уз и появлению разных правил по обе стороны Ла-Манша.

Транспорт перед въездом на парам или в тоннель будет подлежать досмотру. Без задержек, как сейчас, будет пропускаться только основной набор грузов, да и то временно. Исключений не будет даже для скоропортящихся продуктов.

«Французский водитель, отправляющийся на грузовике в Великобританию, не знает, будут ли там применяться стандарты безопасности его страны, - сказал брюссельский политолог Алессио Терци. - ЕС пытается прояснить ситуацию”.

ЕС разрешит британским авиакомпаниям совершать рейсы в его аэропорты, но только в основные, и в течение одного года, и при условии, что Великобритания ответит тем же,

«Если для гражданской авиации не будут введены новые общие правила, то самолетам не позволят лететь в Великобританию и из неё, - продолжал сотрудник Института «Брейгель». - Опять таки, ЕС на короткое время будет признавать британские стандарты безопасности, если они будут эквивалентны его стандартам, чтобы лайнеры смогли продолжать свои полёты».

Британцам пользоваться кредитными картами будет дороже, поскольку перестанут действовать европейские ограничения на комиссионные сборы. Трудно станет обслуживать континент Лондонскому Сити, крупнейшему пока в Европе деловому центру.

Финансовые услуги будет по-прежнему оказывать британская территория Гибралтар, на которую не распространятся чрезвычайные меры.

ЕС призвал свои остающиеся 27 стран разрешить британским гражданам жить и работать у себя — в надежде на такое же обращение со своими гражданами. Но паспорта домашних животных, необходимые для поездок в обе стороны, признаваться не будут.

Пограничные формальности для людей и грузов появится снова или многократно усложнятся. Уже нанимается целая армия таможенников.

«Что касается неудобств и ущерба для экономики и граждан, то, я думаю, ясно, каким будет порядок предпочтений, - сказал еврокомиссар Валдис Домбровскис, имея в виду приоритет европейских интересов. - Очевидно, что лучше оставаться, чем уходить, а сделка лучше, чем ничего».

В Лондоне проходят разнобразные акции за отмену «брексита». Его противники говорят, что перед референдумом 2016 года гражданам как следует не разъяснили последствий такого обретения независимости от Брюсселя.