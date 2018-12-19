Над чеченскими беженцами в Европе навис дамоклов меч депортации

Беженцы из Чечни опасаются массовой депортации на родину на фоне ужесточения мер безопасности в Европе. Об этом сообщает Associated Press, ссылаясь на национальные общины в Германии. Активисты говорят, что получают данные о датах высылки людей, не имеющих легального статуса, группами по 15-20 человек.

О возросшей угрозе возвращения в Россию в интервью агентству рассказал чеченский блогер Тумсо Абдурахманов. Он бежал в 2015 после конфликта с бывшим тогда главой правительства Чечни Исламом Кадыровым и теперь известен как один из наиболее ярых критиков властей республики среди чеченцев. С этим, по словам Абдурахманова, и связаны опасения за его жизнь в случае депортации:

«Все знают, что республика просто пропитана коррупцией. Все знают, что у нас нарушаются права мыслимые и немыслимые. Все знают, что у нас людей пытают, все знают, что убивают, это все знают, просто говорить об этом не могут. У меня сегодня есть эта возможность говорить и я её использую».

Россия добивалась экстрадиции Абдурахманова по линии Интерпола как террориста, который уехал воевать в Сирию. По данным следствия, в 2015 он уехал на машине из Чечни и пересёк КПП на границе с Грузией, а затем оказался в зоне конфликта. Сам блогер показывает штампы в паспорте и говорит, что физически не мог быть на Ближнем Востоке в сроки, которые указаны в постановлении российского суда о его аресте: он вывозил семью, причём другим путём — через Казахстан в Грузию.