Франция: караул устал

Во Франции, где еще не утихли протесты "желтых жилетов", на арену выходят "жилеты синие". Два профсоюза полицейских призвали своих активистов провести двухдневную забастовку, выполняя лишь минимум обязанностей до тех пор, пока их представителей не примет президент республики Эммануэль Макрон. После пяти недель напряженной работы в связи с манифестациями по всей стране и терактом в Страсбурге, профсоюзы заявляют, что стражи порядка крайне истощены и устали, а потому требуют улучшения условий труда и повышения заработной платы.