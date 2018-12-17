Американским подросткам угрожает вейпинг

Количество американских старшеклассников, пользующихся электронными сигаретами, выросло на треть за минувший год. Такие данные опубликовал в понедельник Национальный институт по проблемам злоупотребления наркотиками. Таким образом, вейпинг становится одной из главных угроз для общественного здравоохранения: подобного годового скачка ученые не фиксировали ни разу за 46 лет проведения исследований.

"Масштабы пристрастия к электронной сигарете среди нашей молодежи просто неприемлемы!" - прокомментировал новость Скотт Готлиб, новый глава Управления по санитарному надзору за качеством продуктов и медикаментов (FDA).