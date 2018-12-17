Американским подросткам угрожает вейпинг

Количество американских старшеклассников, пользующихся электронными сигаретами, выросло на треть за минувший год. Такие данные опубликовал в понедельник Национальный институт по проблемам злоупотребления наркотиками. Таким образом, вейпинг становится одной из главных угроз для общественного здравоохранения: подобного годового скачка ученые не фиксировали ни разу за 46 лет проведения исследований.
"Масштабы пристрастия к электронной сигарете среди нашей молодежи просто неприемлемы!" - прокомментировал новость Скотт Готлиб, новый глава Управления по санитарному надзору за качеством продуктов и медикаментов (FDA).
Крайне важно, чтобы подростки понимали, чем грозит их здоровью употребление электронных сигарет, а также осознавали, что вейпинг способствует переходу на настоящий табак, подчеркивают в агентстве.
"Потребителю многого не говорят, - заявляет Уилсон Комптон, эксперт Национального института по проблемам злоупотребления наркотиками, - не все знают, например, что, используя электронные сигареты, они вовсе не отказываются от никотина".
В проводимом институтом ежегодном исследовании, в выборку которого также входят марихуана, алкоголь и опиоиды, принимали участие более 44 000 учеников старших классов государственных и частных школ США. Эксперты требуют от государства срочных мер, которые бы ограничили оборот электронных сигарет в онлайн-магазинах и усложнили доступ к ним подростков.