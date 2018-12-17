Крайне правый "Голос" в Андалусии

Испанцы говорят, что почва в теплицах в южном автономном сообществе Андалусия питательна не только для растений, но и для крайне правых политических сил. Корреспондент Euronews Ана Ласаро побывала в муниципалитете Эль-Эхидо, треть жителей которого — мигранты.

Именно они работают под плёнкой, при температуре плюс 40 летом, или под дождём, получая 35 евро в день.

Благодаря такому сельскому хозяйству Эль-Эхидо разбогател. Но представитель отраслевого профсоюза считает, что экономическое чудо обеспечили иностранцы:

«Лицемерят те, кто призывает их выслать. Если эти мигранты вдруг вернутся в свои страны, замену им придётся искать там же, - говорит Спиту Менди. - Люди, работающие на этих полях, не требуют никакой профессиональной подготовки, но приносят огромную прибыль».

На недовольстве таким количеством приезжих поднялась партия «Голос». Она победила на местных выборах, набрав 29,5% процентов голосов. Это самый большой успех в Испании крайне правых с франкистских времен.

В районе Лас Нориас испанка и её муж марокканец владели баром, который был разрушен. Она опасается, что предвзятое отношение к мигрантам приведёт к столкновениям:

«Порой разным общинам здесь трудно сосуществовать, уж слишком сильно различаются в них взгляды, - говорит Лола Лосада. - Муж говорит, что это погубит Испанию и её молодёжь».

Ропщут прежде всего малоимущие людей, которые больше других нуждаются в государственных службах здравоохранения или образования. Им крайне правые предлагают лозунг «Испанцы в первую очередь».

Мэр Эль-Эхидо, член Народной партии, признаёт, что после многолетних финансово-экономических неурядлиц страна не в состоянии как следует заботиться об иностранцах, особенно, о нелегалах:

«У наших служб ограниченные возможности и острые проблемы, например, когда мы записываем детей в школы по месту жительства, - говорит Франсиско Гисгора. - Нужно лучше интегрировать иммигрантов в наше общество. Пока мы не относимся к этому достаточно серьезно».

Местный житель Маноло Лопес перебивается случайными заработками. Он готов поддержать на выборах партию «Голос», отказав в доверии правившим до сих пор социалистам:

«Мы разочарованы, правительство Андалусии нас бросило на произвол судьбы, - говорит он. - Социалисты здесь уже у власти 36 лет, но они вспоминают о нас только во время предвыборной кампании».

Традиционные партии уступают место популистским. Крепнут движения сепаратистов, феминисток, но наибольшую тревогу у испанского и европейского истеблишмента вызывают экстремисты из «Голоса».

«Считалось, что Испания имеет прививку против крайне правых идей спустя 40 лет после диктатуры Франко, - передаёт наш корреспондент. - Андалузию называли также символом европейского процветания. Но всё это теперь под сомнением. Ситуацию вскоре прояснят муниципальные и европейские выборы ".