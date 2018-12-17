Какой Новый год без подарков и, конечно, красавицы-елки? Однако наступления праздника ждут не только на суше, но и на море. На Кипре любители дайвинга решили установить новогоднюю елку на глубине более 40 метров. Торжественное погружение прошло неподалеку от Ларнаки.
Праздничную елку установили на дне моря
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Праздничную елку установили на дне моря
Мишура, разноцветные шары и даже Санта-Клаус - в маске и с аквалангом на фоне обитаталей подводного царства.
Примечательно, что елку установили на палубе парома "Зенобия", затонувшего в 1980 году с грузом автомобилей. Тогда команда успешно спаслась, никто не пострадал. Зато с тех пор, это место стало очень популярно среди дайверов, которые приезжают из различных стран, чтобы исследовать все отсеки затонувшего судна.