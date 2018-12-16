ДТП под Цюрихом: ранены россияне

Один человек погиб, 44 пострадали в Швейцарии в результате аварии на трассе в районе Цюриха. В воскресенье утром пассажирский автобус дальнего следования, направлявшийся из Генуи и Дюссельдорф, врезался в бетонное ограждение.

Среди пассажиров была группа из 10 россиян, которые ехали из Милана в Цюрих. Они получили лёгкие травмы и ушибы, но от помощи вошедшего с ними в контакт посольства РФ отказались.

На дорогах Швейцарии в воскресенье был гололёд, но пока неизвестно, стал ли он причиной аварии:

"Ведётся расследование с целью выяснить обстоятельства ДТП. Пока известно лишь, что водитель потерял управление и врезался в стену, - сказала Ребекка Тилен, представитель кантональной полиции Цюриха.

Состояние 3-х раненых медики оценивают как тяжёлое, среди них и водитель автобуса. Пострадавшим россиянам была оказана медицинская помощь в ближайшей больнице. Все они выписались в тот же день, кроме одной женщины, которой потребовалась более длительная госпитализация.