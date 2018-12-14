Кристоф Кастанер: "Франции помогали и Францию поддерживали"

Прохожие, ставшие свидетелями ликвидации полицией Шериффа Шекатта, отреагировали на происшедшее аплодисментами.
Поиски Шекатта продолжались 48 часов, в них участвовали свыше 700 правоохранителей. В четверг вечером его попытались задержать, он открыл огонь по стражам правопорядка, его ликвидировали ответными выстрелами.
Глава МВД страны Кристоф Кастанер все это время находился в Страсбурге. Там же он и дал комментарий прессе: "Нет никаких оснований полагать, что у террориста были сообщники, но, в любом случае, ответ на все вопросы даст следствие. Оно должно пролить свет на все детали случившегося, на то, почему это произошло. Нам помогали и нас поддерживали, стоит упомянуть Германию, да и другие страны тоже".
Жертвами теракта в Страсбурге стали 3 человека, 12 были ранены, половина из них, как сообщается, до сих пор находится в критическом состоянии.