Тони Блэр рассказал о "брексите" и повторном референдуме

Тони Блэр, экс-премьер Великобритании:

"Лучшее, что может сделать премьер, это осознать, что с этим соглашением ничего не выйдет. Оно не пройдет. Я не думаю, что сделку одобрят, даже если Мэй удастся добиться уступки по ирландскому вопросу. Но даже сейчас, если бы она захотела, она смогла бы упростить парламенту принятие надлежащего решения, потому что в конченом счете, парламент голосует по условиям "брексита". И если депутаты не смогут договориться, придется пойти на новый референдум. Кстати, варианта "брексита" "без сделки", который я знаю беспокоит многих европейцев, не произойдет. Парламент этого не допустит. Если они не договорятся по условиям "брексита", будет референдум. И именно поэтому я думаю, что теперь более чем на 50% вероятно, что мы вернемся с новыми доводами к британцам, и будем решать этот вопрос".

Касаясь растущего в Европе популизма, Блэр сказал, что из-за этой проблемы ЕС не развалится.