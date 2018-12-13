Теракт в Страсбурге: "подозреваемый вооружен и очень опасен"

Во Франции свыше 700 сотрудников правоохранительных органов брошенеы на поиски предполагаемого террориста Шерифа Шекатта, убившего в Страсбурге 3-х человек и ранившего 12.

На всей территории Франции усилено присутствие армейских подразделений: в рамках операции "Сентинелль" личный состав патрулей увеличен почти на две тысячи человек. Столица Эльзаса поминает жертв трагедии.

Накануне полиция обратилась к населению с просьбой о помощи: фотография подозреваемого была опубликована, его имя и фамилия подтверждены официально.

29-летний уголовник имел обширное тюремное прошлое, его предполагаемое задержание во вторник, когда к нему по месту жительства пришли правоохранители, было связано с подозрениями в участии в вооруженному грабеже, произошедшем в августе этого года. Шекатт был осужден и в Германии за кражу со взломом в кабинете стоматолога образцов зубных коронок из золота.

Поиски предполагаемого террориста Шерифа Шекатта продолжаются Фото Рейтер

Именно с пребыванием в тюрьмах и связывают правоохранители резкую радикализацию подозреваемого. Но есть сведения, что задержанные члены его семьи - отец и братья - сами были исламистами, они также были взяты на карандаш компетентными органами.

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Ужесточен контроль на границах Франции. Есть сведения, что Шерифу Шекитту удалось покинуть Страсбург и все-таки пересечь границу еще до введения всех этих мер безопасности. Франция вновь живет при максимальном уровне угрозы возможных террористических актов.



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Контроль на германо-французской границе проводят спецслужбы Фото Рейтер