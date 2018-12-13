Теракт в Страсбурге: "подозреваемый вооружен и очень опасен"

Во Франции свыше 700 сотрудников правоохранительных органов брошенеы на поиски предполагаемого террориста Шерифа Шекатта, убившего в Страсбурге 3-х человек и ранившего 12.
На всей территории Франции усилено присутствие армейских подразделений: в рамках операции "Сентинелль" личный состав патрулей увеличен почти на две тысячи человек. Столица Эльзаса поминает жертв трагедии.
Накануне полиция обратилась к населению с просьбой о помощи: фотография подозреваемого была опубликована, его имя и фамилия подтверждены официально.
29-летний уголовник имел обширное тюремное прошлое, его предполагаемое задержание во вторник, когда к нему по месту жительства пришли правоохранители, было связано с подозрениями в участии в вооруженному грабеже, произошедшем в августе этого года. Шекатт был осужден и в Германии за кражу со взломом в кабинете стоматолога образцов зубных коронок из золота.
Именно с пребыванием в тюрьмах и связывают правоохранители резкую радикализацию подозреваемого. Но есть сведения, что задержанные члены его семьи - отец и братья - сами были исламистами, они также были взяты на карандаш компетентными органами.
Знаменитый на весь мир рождественский базар Страсбурга закрыт второй день подряд.
Ужесточен контроль на границах Франции. Есть сведения, что Шерифу Шекитту удалось покинуть Страсбург и все-таки пересечь границу еще до введения всех этих мер безопасности. Франция вновь живет при максимальном уровне угрозы возможных террористических актов.