За чем Мэй приехала в Брюссель?

Саммит предполагалось посвятить бюджету Евросоюза, нарушениям верховенства права в Польше и Венгрии, миграции, но в повестку дня опять ворвался «брексит».

Премьер-министр поняла, что британский парламент не утвердит в нынешнем виде соглашение о выходе Великобритании из ЕС и декларацию о их будущих отношениях. Поэтому Тереза Мэй приехала просить у коллег дальнейших уступок.

Лондон боится утратить контроль над Белфастом, если Северная Ирландия на неопределённый срок останется в таможенном пространстве ЕС, а Великобритания из него выйдет.

Поэтому Соединённому королевству нужны гарантии того, что сразу после прекращения его членства в ЕС стороны начнут переговоры о торговле без пошлин и таможенных проверок. Тогда отпадёт необходимость восстановления границы между двумя частями Ирландии или по Ирландскому морю.

Лидеры и руководители ЕС отвергают возможность возобновления переговоров, но обещают помочь британскому премьеру с ратификацией путём изменения формулировок. Например, они могут выступить за начало создания зоны свободной торговли как можно скорее.