ЕЦБ завершает скупку активов

Конец целой эпохи. Европейский центробанк объявил о формальном завершении скупки активов. Масштабная программа финансового стимулирования действовала четыре года. Ее объем составил 2,6 трлн евро.

В то же время, глава ЕЦБ предупредил о возможных рисках. Слова Марио Драги привели к кратковременному снижению курса евро.

"Риски для прогноза экономического роста еврозоны по-прежнему можно оценить как сбалансированные. Но этот баланс начал смещаться в сторону возможного снижения из-за неопределенности, связанной с геополитическими факторами, угрозы протекционизма, уязвимости развивающихся рынков и волатильности финансовых рынков”, - заявил Драги.

При этом ЕЦБ вновь пообещал, что ключевые ставки останутся на их нынешних уровнях как минимум до конца лета.