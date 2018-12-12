Номинанты премии Европейской киноакадемии

"С самого начала мы не хотели этого помпезного: "И победителем становится...!!!" Мы хотели, чтобы номинанты были награждены, а все мы отметили праздник европейского кино".

Церемония вручения 31 премии Европейской киноакадемии состоится 15 декабря в Севилье. Она считается одной из наиболее престижных европейских кинонаград наряду с каннской "Золотой пальмовой ветвью". Премия была учреждена в 1988 году, и, по замыслу организаторов, противопоставлялась "Оскару" (как главная кинематографическая награда Объединённой Европы). Иногда ее называют "Европейским Оскаром". Президент Европейской киноакадемии, известный немецкий кинорежиссер Вим Вендерс объясняет суть этого события:

Один из главных претендентов на звание лучшего фильма года - картина "Холодная война" производства Польши, Франции, Великобритании. Эта история любви в послевоенной Польше лидирует в 5 номинациях. Исполнители главных ролей Томаш Кот и Иоанна Кулиг претендуют на звание лучшей европейской актрисы и лучшего европейского актера. А режиссер фильма Павел Павликовский - на звание лучшего режиссера и сценариста.

COLD WAR - As bleak as it is beautiful, Pawel Pawlikowski's melancholy film is an ode to love. Exquisitely shot in tantalizing black & white & set on a chilly backdrop of icy snow, the film is cinematic & poetic. Releases Dec 26. @ColdWarMovie@palacefilmshttps://t.co/tUYG9MVxj5pic.twitter.com/z2Ts0zI09F — Louise Keller (@urbancinefile1) 11 décembre 2018

Итальянская драма "Догмен" о добродушном владельце парикмахерской для собак выдвинута в 4 номинациях. Исполнитель главной роли Марчелло Фонте также фигурирует в категории "лучший европейский актер", а режиссер фильма Маттео Гарроне - претендует на звание лучшего сценариста и режиссера.

Dogman review: A brilliant, beguiling comic drama that takes on a tragic hue https://t.co/qW2KT2fGZc — Mohammad Usman Anwar (@UsmanAnwar78) 18 octobre 2018

Также 4 номинации у картины "На границе миров" шведского режиссера иранского происхождения Али Аббаси. По мнению некоторых критиков, жанровая специфика фильма отрицает любую классификацию: это и социальная сатира, и история любви, и мрачная сказка, абсурдная комедия, и триллер. Шведская актриса Ева Меландер, исполнившая роль героини Тины, номинирована в категории "лучшая актриса", а режиссер Али Аббаси - "лучший сценарист и режиссер".

BORDER:a very interesting combination of noir and fable genres. The film does an amazing job blending them together in such a grounded way. Its narrated as simply as an fable but follows noir & thriller tropes. It shows us how we treat people who dont fit our definition of normal pic.twitter.com/WIsFQZtXRJ — Marlon Brando ? (@MarlonAguilar32) 10 décembre 2018

Еще один итальянский фильм в пятерке лидеров кинофестиваля - "Счастливый Лазарь" о дружбе молодого крестьянина Лазаря и аристократа Танкреди. Картина номинорована в категории "лучший фильм", а исполнительница одной из главных женских ролей Альба Рорвахер поборется за награду для лучшей актрисы. Режиссер Аличе Рорвахер номинирована в категории "лучший режиссер и лучший сценарист".

I wasn't expecting a fairy tale, but I was happy I got one.... "Happy as Lazzaro" the 2018 Italian film written and directed by Alice Rohrwacher, starring Adriano Tardiolo, as Lazzaro, was my 42nd film of #52FilmsByWomen for 2018. Stream it tonight on Netflix. pic.twitter.com/vs8scZANeA — Cocophone (@Cocophone) 9 décembre 2018

У бельгийской драмы "Девочка" о трансгендерном подростке, мечтающем стать балериной, режиссера Лукаса Донта - 3 номинации - "лучший фильм", "Европейское открытие" - (приз ФИПРЕССИ за лучший дебют). Актер Виктор Польстер, сыгравший Лару, номинирован в категории - "лучший актер".

Lara is a 15-year-old girl, born in the body of a boy, who dreams of becoming a ballerina. GIRL by @lukasdhont is nominated for:



? European Film 2018

? European Actor 2018 (Victor Polster)

? European Discovery - Prix @FIPRESCI 2018https://t.co/pU3nnJXhFd#efa2018pic.twitter.com/cT6bgzEejF — European Film Awards (@EuroFilmAwards) 26 novembre 2018

За звание лучшего режиссера может также побороться Самуэль Маоз с израильским драматическим фильмом "Фокстрот" о трагедии семейной пары, потерявшей сына, проходившего срочную службу в рядах Армии обороны Израиля.

Foxtrot - La danza del destino: trailer italiano, clip e poster del film di Samuel Maoz https://t.co/QFH8Yf8wf5pic.twitter.com/LwSoH6f2Gm — Ricardo Romero (@Astralus) 19 mars 2018

Британский актер Рэйф Файнс, известный своими ролями в картинах "Список Шиндлера", "Английский пациент", "Отель "Гранд Будапешт", был удостоен награды "За европейский вклад в мировое кино".

Let's take a minute to appreciate how amazing Ralph Fiennes is as Amon Goeth in Schindler's list. One of cinema's finest performances. pic.twitter.com/mdTCr9ur95 — . (@RuinedforIife) 30 novembre 2018

Испанская актриса Кармен Маура, известная по главным ролям в фильмах Педро Альмодовара, была награждена внеконкурсной премией "За заслуги перед кинематографом".

Победители премии Европейской киноакадемии будут объявлены в субботу на церемонии награждения в Севилье.