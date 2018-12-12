Номинанты премии Европейской киноакадемии

Церемония вручения 31 премии Европейской киноакадемии состоится 15 декабря в Севилье. Она считается одной из наиболее престижных европейских кинонаград наряду с каннской "Золотой пальмовой ветвью". Премия была учреждена в 1988 году, и, по замыслу организаторов, противопоставлялась "Оскару" (как главная кинематографическая награда Объединённой Европы). Иногда ее называют "Европейским Оскаром". Президент Европейской киноакадемии, известный немецкий кинорежиссер Вим Вендерс объясняет суть этого события:
"С самого начала мы не хотели этого помпезного: "И победителем становится...!!!" Мы хотели, чтобы номинанты были награждены, а все мы отметили праздник европейского кино".
Один из главных претендентов на звание лучшего фильма года - картина "Холодная война" производства Польши, Франции, Великобритании. Эта история любви в послевоенной Польше лидирует в 5 номинациях. Исполнители главных ролей Томаш Кот и Иоанна Кулиг претендуют на звание лучшей европейской актрисы и лучшего европейского актера. А режиссер фильма Павел Павликовский - на звание лучшего режиссера и сценариста.
Итальянская драма "Догмен" о добродушном владельце парикмахерской для собак выдвинута в 4 номинациях. Исполнитель главной роли Марчелло Фонте также фигурирует в категории "лучший европейский актер", а режиссер фильма Маттео Гарроне - претендует на звание лучшего сценариста и режиссера.
Также 4 номинации у картины "На границе миров" шведского режиссера иранского происхождения Али Аббаси. По мнению некоторых критиков, жанровая специфика фильма отрицает любую классификацию: это и социальная сатира, и история любви, и мрачная сказка, абсурдная комедия, и триллер. Шведская актриса Ева Меландер, исполнившая роль героини Тины, номинирована в категории "лучшая актриса", а режиссер Али Аббаси - "лучший сценарист и режиссер".
Еще один итальянский фильм в пятерке лидеров кинофестиваля - "Счастливый Лазарь" о дружбе молодого крестьянина Лазаря и аристократа Танкреди. Картина номинорована в категории "лучший фильм", а исполнительница одной из главных женских ролей Альба Рорвахер поборется за награду для лучшей актрисы. Режиссер Аличе Рорвахер номинирована в категории "лучший режиссер и лучший сценарист".
У бельгийской драмы "Девочка" о трансгендерном подростке, мечтающем стать балериной, режиссера Лукаса Донта - 3 номинации - "лучший фильм", "Европейское открытие" - (приз ФИПРЕССИ за лучший дебют). Актер Виктор Польстер, сыгравший Лару, номинирован в категории - "лучший актер".
За звание лучшего режиссера может также побороться Самуэль Маоз с израильским драматическим фильмом "Фокстрот" о трагедии семейной пары, потерявшей сына, проходившего срочную службу в рядах Армии обороны Израиля.
Британский актер Рэйф Файнс, известный своими ролями в картинах "Список Шиндлера", "Английский пациент", "Отель "Гранд Будапешт", был удостоен награды "За европейский вклад в мировое кино".
Испанская актриса Кармен Маура, известная по главным ролям в фильмах Педро Альмодовара, была награждена внеконкурсной премией "За заслуги перед кинематографом".
Победители премии Европейской киноакадемии будут объявлены в субботу на церемонии награждения в Севилье.