Трамп советует французам

Протесты в Париже и Парижское соглашение по климату увязал в единое целое президент США Дональд Трамп. В «твиттере» он назвал происходящее «очень печальным» и предложил отказаться от чрезвычайно дорогостоящего соглашения, а сэкономленные деньги вернуть гражданам, существенно понизив налоги.

Причём, по словам Трампа, Соединённые Штаты стали единственной крупной страной, которой удалось снизить выбросы, несмотря на активное противодействие Парижскому договору.

Первоначальной причиной, из-за которой возникло движение «жёлтых жилетов», было именно повышение экологического налога, предназначенного для финансирования экологических программ, но из-за которого выросли бы и так высокие цены на горючее.

Отношения между Вашингтоном и Парижем в последнее время заметно испортились — не в последнюю очередь из-за принципиально разных подходов к решению экологических вопросов.