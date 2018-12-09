Правозащитники и политики выражают соболезнования в связи с кончиной Людмилы Алексеевой — одной из старейших и известнейших участниц российского правозащитного движения.
Скончалась Людмила Алексеева
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Скончалась Людмила Алексеева
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Активную деятельность она начала в 1960-х годах, а в 1976-м стала одной из основательниц Московской хельсинкской группы — старейшей из ныне существующих правозащитных организаций России. До 1990 года Алексеева жила в эмиграции.
После возвращения продолжала деятельность, входила в том числе в состав президентской комиссии по правам человека.
Людмила Алексеева — лауреат многочисленных наград, среди которых французский орден Почётного легиона, европейская премия имени Сахарова.