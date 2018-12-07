Новый виток молодежных протестов

По всей Франции продолжаются манифестации учащихся лицеев и студентов. В пятницу наиболее крупные акции протеста прошли в Лионе. На площади Гишар произошли столкновения между демонстрантами и полицией. Молодежь протестует против проводимой реформы системы среднего образования, в частности, правил сдачи экзаменов на степень бакалавра. К их движению присоединяются и преподаватели.

Многотысячная акция лицеистов прошла в пятницу в Париже с призывами к отставке президента Эммануэля Макрона. Студенты собрались на площади Республики. Они скандировали: "Мы ожидаем, что объявленные реформы будут аннулированы, а не отложены". А глава профсоюза лицеистов, по призыву которого была организована манифестация, заявил, что "выступает против репрессий и осточертевшего правительства". Протесты молодежи привели к нарушению работы 700 лицеев во Франции.

Тем временем облетевшее соцсети видео, на котором полиция задержала в городе Мант-ля-Жоли более 150 протестующих подростков и поставила их на колени, вызвало противоречивую реакцию у французов. Председатель профсоюза лицеистов пообещал подать жалобу на государство после распространения кадров задержания и назвал это позором. Но многие французы в комментариях не сочувствуют юным "революционерам", а наоборот, припомнили их ровесникам поджоги, разгромленные кафе и автомобили.