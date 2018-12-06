Савченко объявила сухую голодовку

Депутат Верховной Рады Надежда Савченко объявила о начале сухой голодовки, назвав ее ответом на "шантаж и давление" со стороны Службы безопасности Украины (СБУ). По словам политика, сотрудники СБУ давят на нее, требуя от ее адвокатов как можно скорее ознакомиться с материалами дела. Взамен силовики обещают разрешить Савченко свидания с родными, восстановить ей доступ к электронной почте и позволить открыть банковский счет, чтобы она могла зарегистрироваться кандидатом в президенты Украины.

"Я же не в России, это же не российские следователи и не российская ФСБ, это украинская СБУ. И реагировать на такие заявления я могу только одним способом: я объявляю сухую голодовку - не просто без еды, но и без воды", - заявила Надежда Савченко.

Савченко была задержана СБУ в марте по подозрению в попытке организации государственного переворота и подготовке к убийству высших должностных лиц, в том числе президента Украины Петра Порошенко.

В 2016 году Савченко была приговорена к 22 годам лишения свободы в России по обвинению в причастности к убийству российских журналистов. Через два месяца ее помиловал Владимир Путин, и она вернулась на Украину.