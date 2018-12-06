Навальный выиграл суд у приставов

Это решение было принято на основании постановления о возбуждении исполнительного производства об уплате задолженности, которое тоже было признано незаконным. Из-за постановления ФСИН Навальный 13 ноября не смог вылететь в Страсбург на рассмотрение собственного иска против Российской Федерации.

Несмотря на то, что постановление было отменено в тот же день, Навальный оспорил его в суде, чтобы получить возможность добиваться возврата денег за неиспользованный авиабилет.