Ученик, пришедший в школу с ножом в руках, сдался полиции

Инцидент произошел в четверг утром в школе на юго-востоке столицы. Оружие еще на входе в учебное заведение заметили сотрудники охраны и попытались остановить мальчика, но безуспешно. Ученик успел забежать в один из классов и угрожал покончить жизнь самоубийством.

На место тут же прибыли полицейские, врачи и сотрудники службы психологической помощи. В результате инцидента никто не пострадал.

Сейчас полиция пытается выяснить причины, которые могли подтолкнуть подростка к такому поступку. Ранее появилась информация, что молодой человек состоит на учете в инспекции по делам несовершеннолетних. "У него были проблемы с психикой, его родители даже пытались решить вопрос о лечении в психиатрической больнице", - сообщило агентство ТАСС со ссылкой на свои источники. Также, по одной из версий, на этот шаг ученик мог пойти из-за того, что плохо написал сочинение, от которого зависел допуск к Единому госэкзамену.

Всё дело в семье?

"Когда я прибыл в школу, ситуация была крайне напряженной, подросток сидел и читал книгу, рядом был нож, и он никого не подпускал, ни с кем на контакт не шел", - рассказал детский омбудсмен Москвы Евгений Бунимович. По его словам, мальчик наотрез отказался общаться с матерью. "Это тяжелая, видимо, история, потому что по сведениям, которые дает социальный педагог, враждебные отношения с матерью у него давно", - добавил Бунимович.