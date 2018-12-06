Макси-шансы "мини-Меркель"

Аннегрет Крамп-Карренбауэр - в шаге от вершины немецкой политики: она наиболее вероятный кандидат в преемники канцлеру ФРГ Ангеле Меркель, покидающей пост лидера Христианско-демократического союза и отказавшейся бороться за очередной (пятый) мандат главы правительства в 2021 году.

“Крамп-Карренбауэр - очень основательный политик. Это политик, который может, когда надо, включить на полную мощность как мозг, так и сердце. Она может быть очень тёплой, сердечной. Но когда дело доходит до отстаивания своей позиции - она действует очень решительно, без колебаний".

Характер Аннегрет Крамп-Карренбауэр закалялся в городке Пютлинген в славной шахтёрскими традициями федеральной земли Саар вблизи французской границы. После потери Эльзаса и Лотарингии Саар долго оставался главным промышленным районом страны. Здесь Аннегрет начала свою политическую карьеру, была земельным премьер-министром . В родном Пютлингене с 20-тысячным населением, её знают лично почти все:

"Я встретил её недавно, и она была всё такой же. Поздоровалась, поговорили, как всегда. Но, конечно же, мы немного гордимся ею. Приятно думать, что наша землячка сможет сделать что-то и для всей страны".

"Она всегда дружелюбна и проста в общении. Я часто встречаю её, когда она приходит сюда покупать продукты - так же, как и все другие люди".

"Она очень прямой человек, но при этом и очень честный".

"Она становится слишком влиятельной, слишком стремится к власти. Не думаю, что это хорошо".

Крамп-Карренбауэр иногда называют "мини-Меркель". Но в вопросах внутренней и внешней политики она не всегда согласна с главой правительства - возможно, не последнюю роль в этом играют и её саарские корни.

"Она родом из католической семьи, выходец из рабочего класса Пютлингена, из шахтёрских районов, - рассказывает Дэниэл Кирх, журналист местного издания Saarbrücker Zeitung. - Она очень консервативна в таких вопросах, как миграция, аборты, однополые браки. Но зато занимает очень либеральные позиции, когда речь идет о правах женщин".

Корреспондент Euronews Йона Каллгрен передаёт из Пютлингена:

"Делегаты съезда ХДС проголосуют в пятницу в Гамбурге, и тогда мы узнаем, станет ли Пютлинген известен всему миру как город, где родился очередной лидер Христианско-демократического союза ФРГ".