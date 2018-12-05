Оргкомитет Олимпийских игр 2020 года в Токио предложил сдвинуть время начала соревнований в марафонском беге. Старт будет дан в 6, а возможно и в 5.30 утра. Все дело в прогнозах метеорологов: в июле и августе японскую столицу ожидает небывалая жара. Прошедшим летом температура воздуха в Токио не раз превышала 41 градус.
Токио позаботится о марафонцах
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Токио позаботится о марафонцах
"Мы задумались над подобными изменениями еще в ходе предыдущих Олимпийских игр. Температура воздуха в Афинах достигла 36 градусов. Команды не должны рисковать своим здоровьем. Об этом необходимо позаботиться заранее", - отметил вице-президент МОК Джон Коутс.
Для утверждения изменений организаторам игр в Токио осталось заручиться поддержкой Международной ассоциации легкоатлетических федераций. Как ожидается, окончательное решение будет принято до конца года.