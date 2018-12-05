Токио позаботится о марафонцах

Оргкомитет Олимпийских игр 2020 года в Токио предложил сдвинуть время начала соревнований в марафонском беге. Старт будет дан в 6, а возможно и в 5.30 утра. Все дело в прогнозах метеорологов: в июле и августе японскую столицу ожидает небывалая жара. Прошедшим летом температура воздуха в Токио не раз превышала 41 градус.