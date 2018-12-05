"Желтые жилеты": новый виток социального кризиса во Франции

Объявления о моратории на введение новых налогов на топливо, новых правил техосмотра автомобилей и заморозки цен на газ и электричество, сделанные главой кабинета министров Франции Эдуаром Филиппом оказались, если судить по реакции на его выступление в парламенте, недостаточными уступками со стороны власти в отношении протестующих.

Вот что он, в частности, сказал депутатам: "Если парламентское большинство оказалось не в состоянии убедить французов в правильности избранного политического курса, тогда курс должен быть изменен. Чтобы не услышать этот гнев, нужно быть глухим. Никакие налоги не стоят единства нации".

Эдуар Филипп отвечает на вопросы депутатов Национальной Ассамблеи Фото Рейтер

Оппозиция с правой, ультраправой и левых частей политического спектра заявила, что моратория абсолютно недостаточно, требуется полная и безоговорочная отмена всех перечисленных мер.

Глава МВД Франции Кристоф Кастанер призывает депутатов к диалогу во время правительственного часа в Национальной Ассамблее Фото Рейтер

Это недовольство выразил депутат от правой партии "Республиканцы" Дамьен Абад.

"Если ваш единственный ответ, месье премьер-министр, это мораторий на топливные налоги, который пожелал в свое время ввести месье Макрон, это означает, что вы так и не поняли серьезности происходящего. Ваши сегодняшние объявления дают французам лишь передышку, а вас французы просили не о передышке, а о полной отмене новых налогов. Месье премьер-министр, это очень мало, это слишком мало и это слишком поздно".

На улицах, как и в зале пленарного заседания Национальной Ассамблеи говорят тоже самое. но другими словами.

Как, к примеру, эта участница протестов "желтых жилетов".

"Мой отец был шахтером", - говорит она, - "Он тяжело работал всю свою жизнь, он был участником протестов в мае 68-го, и я не собираюсь этого стыдиться. Благодаря тем волнениям у нас увеличилась покупательная способность на треть. Месье Макрон, вам нужно услышать то, что вам старается сказать народ, а вы его не слушаете, а люди продолжают жить в нищете во Франции".

Накануне поздно вечером Эммануэль Макрон посетил префектуру в Пюи-ан-Веле, расположенную в центре страны. В минувшую субботу она подверглась нападению протестующих, и ее даже пытались поджечь (префектура во Франции в регионах представляет центральную власть и ведает, в частности, вопросами безопасности и обеспечения правопорядка).

В официальном твиттере французского лидера появились вот эти слова и эти фотографии:

"Ничто не может оправдать подобное насилие" (Эм. Макрон)

Президента Франции освистали собравшиеся, скандировавшие: "Макрон, уходи в отставку!".

Тем временем для властей открывается еще один, новый фронт противостояния: это протесты лицеистов, старшеклассников в возрасте от 15 до 18 лет. Уже до этого они высказывали недовольство грядущей реформой высшего образования, которая, по их мнению, углубляет неравенство, сегодня молодежь готова поддержать движение "желтых жилетов".

Субботняя манифестация "желтых жилетов" в Париже, которую назвали "Четвертый акт", судя по всему, состоится.

Триколор и дорожный жилет стали символами протеста во Франции Фото Рейтер