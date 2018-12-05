Макрон идёт на уступки "жёлтым жилетам"

Президент Франции Эммануэль Макрон обещают не повышать топливный налог на протяжении всего следующего, 2019 г. Об этом решении стало известно после того как Национальное собрание проголосовало за предложенный премьер-министром Эдуаром Филиппом полугодовой мораторий на повышение топливного налога.

В четверг этот законопроект должна обсуждать верхняя палата, сенат. Но в принципиальной своей части он уже устарел после решения президента.

"Нужно выработать самые адекватные и эффективные меры. Если мы не найдём правильного решения, новые налоги собираться не будут", – пообещал глава правительства в выступлении перед депутатами.

За меры, предложенные премьер-министром Филиппом, несмотря на критику оппозиции, проголосовало пропрезидентское большинство в парламенте. В то же время Елисейский дворец решил пойти на еще большие уступки движению "жёлтых жилетов", когда стало ясно, что они не откажутся от новых демонстраций в эту субботу.

Валери Гориа, Euronews: "Этим заявлением Эммануль Макрон хочет успокоить оппозицию и «жёлтые жилеты». Так как последние не прекращают акции протесты, разрешение кризиса становится неотложной задачей правительства. Президент опасантся, что намеченные на субботу демонстрации снова выльются в беспорядки".