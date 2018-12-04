"Желтые жилеты": развязка близка?

Как сообщает газета "Паризьен", правительство готово пойти на уступки. Вопрос о том, оставаться ли твердым, не меняя курса, перед премьер-министром Эдуаром Филиппом больше не стоит, подчеркивается в публикации.

Три недели, которые потрясли Францию. Движение "желтых жилетов" - пресса уже успела его сравнить с жакерией - посеяло хаос и разрушения в самом центре Париже, его поддерживают свыше 70 % французов.

Вызванный парламентариями "на ковер" глава МВД Кастанер заявил, что "вандалы пришли на манифестацию в субботу, но они были в меньшинстве в сравнении с протестующими."

"Они пришли, подгоняемые аморальными интенциями и преступными намерениями, пришли, чтобы посеять хаос, но они составляли иную категорию протестующих", - подчеркнул политик, которого во Франции называют "главным полицейским страны".

Накануне глава правительства проводил интенсивные консультации в Матиньонском дворце, после чего, уже поздним вечером, поехал на совещание к президенту Макрону в Елисейский дворец.

Лидер партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен перед встречей с премьер-министром в Матиньонском дворце Фото Рейтер

Представительница движения экологов в Нкациональной Ассамблее, депутат Дельфин Бато после встречи с премьер-министром Фото Рейтер

Лидер правоцентристской партии Жан-Кристоф Лагард еще до беседы с Филиппом заявил, что "правительство живет в своем мирке, далёком от забот рядового француза, и (...) смысл диалога заключается в том, что если правительство не пойдет на уступки в налогах на топливо, нас всех может ожидать социальный взрыв".

Жан-Кристоф Лагард перед встречей с премьер-министром Фото Рейтер

В Париже в понедельник состоялась еще одна манифестация, на этот раз протестовали владельцы компаний, предоставляющих машины для перевозки пациентов, их интересы затронуты теми шагами, которые предприняли власти, стало также известно, что учащиеся нескольких десятков лицеев блокировали доступ в свои учебные заведения.

Власти Франции ищут решение, находясь в ситуации цейтнота, - на 8 декабря в Париже назначена новая манифестация желтых жилетов

Macron unveils his solution to the Yellow Vest crisis. Publiée par Dispropaganda sur Lundi 3 décembre 2018 Если у них нет денег на солярку, пусть покупают машины с гибридным двигателем (Макрон как Мария-Антуанетта)