"Триллеру" - 35!

Кто-то назовет потом этот жанр короткометражным фильмом, кто-то видеоклипом, но в обоих случаях работа Джона Лэндиса, на которую он согласился по просьбе Майкла Джексона, стала этапом в развитии и поп-музыки, и кинематографа.

"Триллер" был опубликован ровно 35 лет назад, год спустя после выхода одноименного альбома, который, в свою очередь, стал платиновым по количеству проданных экземпляров.

Поставил "Триллер" Джон Лэндис. Он вспоминает: "Сразу возникла сенсация, причем на глобальном, планетарном, уровне. Я не мог поверить своим глазам. Никто даже не предполагал, какое значение все это потом приобретет. Идея была Майкла, он сам хотел стать оборотнем-монстром. Он обожал фильм, которые мы сделали с Риком Бейкером, "Американский оборотень в Лондоне". Грим и его наложение занимали очень много времени. Это сложный процесс, требуются усилия, работа. И это очень портит кожу. Тем более, что приходилось все эти действия совершать ежедневно. Под софитами, при их сильном освещении это все не могло не вызывать дискомфорт, но Майкл, казалось, этого не замечал, ему все нравилось. Он получал удовольствие, когда видел, как меняется его облик".

Зрители в США назвали Триллер в 99-м году "лучшим клипом всех времен и народов".