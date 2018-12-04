Меч джедая выставлен на торги

У поклонников киносаги Star Wars ("Звёздные войны") появилась возможность стать джедаями. Аукционный дом Profiles in HIstory ("Профайлз ин хистори") выставляет на торги световой меч Люка Скайуокера, одного из главных персонажей голливудского блокбастера. Аукцион пройдет в Лос-Анджелесе с 11 по 14 декабря.

Представитель организаторов торгов Брайан Чейнз говорит: "В том, что касается предметов реквизита к "Звёздным войнам" — это беспрецедентное предложение. Среди лотов есть такой редкий предмет как световой меч Люка Скайуокера из самого первого эпизода "Новая надежда", с которого началась киноэпопея. По нашим оценкам, он уйдет с молотка за 150-200 тысяч долларов".