Дисквалификация ВФЛА остается в силе

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Дисквалификация Всероссийской федерации легкой атлетики остается в силе. В ИААФ считают, что Россия вновь не выполнила все необходимые условия для восстановления членства в организации. В частности, как отмечается, не был обеспечен доступ к пробам из московской антидопинговой лаборатории и не выплачены более 2,5 миллионов долларов компенсаций. Речь идет о судебных издержках ИААФ и об оплате работы комиссии, которая рассматривает дела российских спортсменов.

"Я надеюсь, что нам отправят все данные до конца года, до конца этого месяца и что мы будем в состоянии их проанализировать", - заявил глава рабочей группы ИААф по России Руне Андерсен.