Призывы глав МИД НАТО к России и помощь Украине

Российско-украинский инцидент 25 ноября в районе Керчинского пролива оказался во вторник в центре внимания брюссельской встречи министров иностранных дел стран НАТО. Генеральный секретарь призвал Россию немедленно освободить украинских моряков и вернуть корабли:

"Мы видели агрессивные действия России против Украины, незаконную аннексию Крыма, дестабилизацию на Востоке Украины, а теперь — то, что она делает в Азовском море, - сказал Йенс Столтенберг. - Из-за всего этого НАТО осуществляет самое крупное укрепление коллективной обороны со времени окончания холодной войны".

Главы МИД подчеркнули намерение союзников содействовать Украине в усилении вооруженных сил, прежде всего путем подготовки её военных. Между тем президент Пётр Порошенко на днях призвал НАТО направить в Азовское море свои боевые корабли. Американский эксперт напоминает, что они уже находятся неподалёку:

"Румыния, Турция и Болгария — это всё нации НАТО с выходом к Черному морю, - сказал Майкл Карпентер. - Усиление военного присутствия, к примеру, в румынском порту Констанца, укрепило бы способность НАТО к сдерживанию и отражению нападений и наглядно показало бы России последствия её агрессивных действий в Крыму и сейчас — в Азовском море".

Авиация НАТО, базирующаяся в Румынии, стала больше патрулировать регион, а корабли увеличили продолжительность своего пребывания в Черном море с 80 дней в прошлом году до 120 в этом. Наш корреспондент Андрей Бекетов передаёт:

«Россия уже реагирует на перспективу натовского наращивания. Член Совета Федерации Алексей Пушков написал в твиттере, что призыв американского сенатора Джона Баррассо направить карабли в Черное море приведёт к резкому обострению конфликтной ситуации. А интернет-издание фонатка.ру сообщает о подготовке учений Черноморского флота недалеко от входа в Азовское море».