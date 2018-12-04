"Вкратце из Брюсселя": Торг с Римом. НАТО о России и Украине

Рим всё ещё пытается достичь с Брюсселем компромисса, чтобы избежать наказания за чрезмерный бюджетный дефицит. Бывший глава ЕЦБ призвал Италию не рисковать своими настоящими интересами.

В фокусе НАТО - Москва и Киев

Российско-украинская напряженность станет одной из тем начавшегося во вторник брюссельского совещания министров иностранных дел НАТО. Генсек Йенс Столтенберг сообщил, что союзники увеличили своё военное присутствие в Чёрном море и воздушное патрулирование в этом районе.

Датский остров-тюрьма для мигрантов

На датском острове Линдхолм будут содержаться в ожидании депортации иностранцы, получившие отказ в предоставлении убежища и совершившие преступления.

Решение об этом стало результатом компромисса между правительством и выступающей против иммиграции Датской народной партии.

Отмена геоблокировки

Жители Евросоюза теперь могут покупать подарки к Рождеству в интернете из любой страны ЕС, как из своей, на одинаковых условиях. С 3 декабря запрещена геоблокировка, то есть установление веб-сайтами ограничений, связанных с географическим местонахождением пользователей.