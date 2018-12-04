Париж уступил «Жёлтым жилетам»

Французское правительство пошло на уступки «жёлтым жилетам»: рост цен на топливо заморожен на полгода. Протесты не прекращались три недели: возмущение граждан вызвали планы повысить «экологический налог», из-за чего горючее подорожало бы автоматически.

При этом активисты подчёркивали, что серьёзные вопросы вызывает не одна эта тема, а в целом политика французского руководства.

«Большинство изо всех сил пытается убедить французов в том, что нужно что-то менять. Нужно быть глухим или слепым, чтобы не слышать и не видеть этот гнев. Никакой налог не заслуживает того, чтобы ради него ставить под угрозу единство нации. Наши налоги — самые высокие в Европе. Наша налоговая система ужасно сложна, и её часто критикуют за несправедливость. Давайте обсудим, что необходимо изменить. Эти решения вступят в силу немедленно и должны восстановить мир и спокойствие в стране», — сообщил премьер-министр Эдуар Филипп.

Кроме налогов, заморожены тарифы на электроэнергию и газ — на период переговоров, по крайней мере до конца зимы. Заодно отложено и внедрение новых правил технического контроля автомобилей, которые также связаны с экологической программой правительства и также вызвали недовольство граждан.

На фоне протестов рейтинг президента Эммануэля Макрона упал до 23%.