Реформа еврозоны: соглашение достигнуто

Министры финансов 19 стран зоны евро достигли соглашения по реформированию действующего в рамках ЕС валютного союза. Об этом это было объявлено по итогам состоявшегося в Брюсселе заседания, которое продолжалось 18 часов.

Еврокомиссар по экономике Пьер Московиси, в свою очередь, заявил: "Мы сможем развиваться, только если будем шаг за шагом, час за часом укреплять наш экономический и денежный союз. О прорыве пока речи нет, но на этом долгом и трудном пути мы уже сделали ряд важных шагов. Теперь соглашение должно быть одобрено на предстоящем саммите, где мы также проясним наши действия по ряду вопросов, в том числе это касается и бюджета еврозоны".

Саммит, на котором будут утверждены окончательные решения, состоится 13-14 декабря. Единый бюджет еврозоны планируется сформировать в 2021 году. Евро существует уже 20 лет. В настоящее время в еврозону входят 19 из 28 стран Евросоюза.