Министры финансов ЕС не договорились по вопросу о налогах

Изображающий Марка Цукерберга демонстрант провел одиночную акцию в Брюсселе. В руках у манифестанта плакат - "Оболожите меня налогами!" Ранее европейские министры финансов, собравшиеся в бельгийской столице, не договорились по вопросу налогообложения крупных международных компаний, ведущих бизнес в цифровой сфере. Между тем Париж и Берлин представили новый проект, по которому 3-процентный налог будет взиматься с доходов от рекламы в виртуальном пространстве.