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Брюссельское бюро

Министры финансов ЕС не договорились по вопросу о налогах

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Министры финансов ЕС не договорились по вопросу о налогах

Министры финансов ЕС не договорились по вопросу о налогах
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Изображающий Марка Цукерберга демонстрант провел одиночную акцию в Брюсселе. В руках у манифестанта плакат - "Оболожите меня налогами!" Ранее европейские министры финансов, собравшиеся в бельгийской столице, не договорились по вопросу налогообложения крупных международных компаний, ведущих бизнес в цифровой сфере. Между тем Париж и Берлин представили новый проект, по которому 3-процентный налог будет взиматься с доходов от рекламы в виртуальном пространстве.