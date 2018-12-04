Активисты "Гринписа" взяты под стражу

Словацкий суд арестовал 12 активистов "Гринписа", которые были задержаны во время акции протеста на территории угольной шахты недалеко от города Новаки. Активистов было решено взять под стражу из опасения, что они могут покинуть Словакию, поскольку большинство из них – иностранные граждане. Им грозит до пяти лет лишения свободы.