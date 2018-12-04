Словацкий суд арестовал 12 активистов "Гринписа", которые были задержаны во время акции протеста на территории угольной шахты недалеко от города Новаки. Активистов было решено взять под стражу из опасения, что они могут покинуть Словакию, поскольку большинство из них – иностранные граждане. Им грозит до пяти лет лишения свободы.
Активисты "Гринписа" взяты под стражу
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Активисты "Гринписа" взяты под стражу
Активисты были задержаны в прошлую среду. Они забрались на башенный эксплуатационный копер шахты "Новаки" и разместили там плакат с надписью о вреде угольных разработок для окружающей среды. Судьи решили, что из-за этой акции под угрозой оказалась жизнь шахтеров, поскольку копер не рассчитан на такое количество людей.