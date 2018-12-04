Африканские города растут с огромной скоростью. Уже сегодня в них проживает около полумиллиарда человек, к 2040 году, по оценкам экспертов, городское население удвоится.
Африка берет курс на двукратный рост городов
Африка берет курс на двукратный рост городов
Прогноз требует от политиков и бизнесменов уже сегодня закатать рукава и приступить к преобразованиям - с учетом дальнейшей урбанизации, притока мигрантов, последствий глобального потепления. Эта тема стала центральной в повестке дня 8 саммита "Африситиз", прошедшего в Марокко. Слет собрал 7 тысяч участников, среди них - и мэр Дакара.
Сохан Вардини, мэр Дакара: "Дакар столкнулся с проблемой повышения уровня моря, что приводит к наводнениям в зимний период. Активность воды портит береговую линию. Эти и другие трудности мы обсудили здесь, на саммите. Это прекрасная возможность обменяться опытом, идеями с другими мэрами и политиками и так сообща способствовать позитивным изменениям в африканских городах".
Перемены невозможны без ставки на устойчивое развитие, предполагающее освоение освоение альтернативных источников энергии, новые принципы городского планирования с учетом меняющейся структуры населения, притока мигрантов.
Джулия Лавинья, представитель программы ООН UN-HABITAT: "Реформы невозможны без изменения политической риторики, развития сети партнеров. Городам необходимо делать ставку на социальную инклюзию, интеграцию разных групп населения, мигрантов".
Вместе сильнее: участники саммита выразили намерение активизировать сотрудничество по линии "Юг-Юг" ( речь идет о программе обмена ресурсами, технологиями и знаниями между развивающимися странами).
Салахеддин Мезуар, бывший президент конференции по климату COP 22: "Сотрудничество в формате "Юг-Юг" - это несомненное движение вперед. Мы видим сегодня растущее осознание ответственности континента за свое будущее. Это проявляется и в программе реформировании Африканского союза, и в стремлении обрести финансовую независимость".
В рамках саммита стороны сверили часы по проекту Task Force, объединяющему финансовые институты континента - такие как Африканский банк развития и Африканский фонд городского роста.
Жан-Пьер Элонг Мбасси, африканская ассоциация городов (UCLG): "Речь идет о проекте с 20-миллионной капитализацией, по его линии мы сможем генерировать на финансовых рынках от полумиллиарда до миллиарда евро дополнительных средств. Сейчас мы отрабатываем детали проекта, он заработает в полную силу в 2021 году".
В том же году посланцы африканских городов встретятся на очередном саммите "Африситиз": местом его проведения выбрана Кения.