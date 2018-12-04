Африка берет курс на двукратный рост городов

Африканские города растут с огромной скоростью. Уже сегодня в них проживает около полумиллиарда человек, к 2040 году, по оценкам экспертов, городское население удвоится.

Прогноз требует от политиков и бизнесменов уже сегодня закатать рукава и приступить к преобразованиям - с учетом дальнейшей урбанизации, притока мигрантов, последствий глобального потепления. Эта тема стала центральной в повестке дня 8 саммита "Африситиз", прошедшего в Марокко. Слет собрал 7 тысяч участников, среди них - и мэр Дакара.

Сохан Вардини, мэр Дакара: "Дакар столкнулся с проблемой повышения уровня моря, что приводит к наводнениям в зимний период. Активность воды портит береговую линию. Эти и другие трудности мы обсудили здесь, на саммите. Это прекрасная возможность обменяться опытом, идеями с другими мэрами и политиками и так сообща способствовать позитивным изменениям в африканских городах".

Перемены невозможны без ставки на устойчивое развитие, предполагающее освоение освоение альтернативных источников энергии, новые принципы городского планирования с учетом меняющейся структуры населения, притока мигрантов.