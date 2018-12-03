"Лейкерс" и "Хит" празднуют победу

"Лос-Анджелес Лэйкерс" разгромили на домашнем паркете "Финикс Санз". Матч регулярного чемпионата НБА завершился со счетом 120:96. "Озёрники" проиграли в первой четверти, но уже следующая осталась за ними, притом с большим преимуществом – 40:15.

По итогам этой встречи "Лейкерс" укрепили позиции в турнирной таблице западной конференции, переместившись с седьмой на пятую строчку. У "Финикса" же все меньше шансов попасть в зону плей-офф. Эта команда, на счету которой всего четыре победы в нынешнем сезоне, занимает сейчас последнее место на западе.

Упорным выдался матч "Майами Хит" и "Юта Джаз". Победитель определился на последних секундах. Итоговый счет 102:100 в пользу "Майами". Самым результативным игроком этого матч стал Хассан Уайтсайд, оформивший дабл-дабл из 23 очков и 20 подборов.

"Хит" сейчас борется за попадание в первую восьмерку, пока эта команда идет девятой на востоке. "Юта" – вторая с конца на западе.