Торг с Италией продолжается

Министры финансов ЕС на прошлой неделе поручили Еврокомиссии подготовить дисциплинарные меры против Италии за нарушение бюджетных правил. Еврокомиссар по экономике и финансам сообщил, что Рим пытается найти с Брюсселем компромисс:

«Я вижу, что в воздухе носятся некоторые предложения, мы их обсуждаем. Эти предложения идут в правильном направлении, но пока остаются существенные разногласия. Мы ещё не в конце пути, - сказал Пьер Московиси. - Параллельно Еврокомиссия должна выполнять свою работу, которая заключается в подготовке решений».

Если Италия не откажится от значительного увеличения ассигнований на социальные нужды и развитие в проекте своего бюджета, ей грозит штраф в размере до 0,5 процента от объема производства или около 9 миллиардов евро.

Тем временем, Евросоюз празднует 20-летие введения единой валюты. Бывший глава ЕЦБ сказал в интервью Евроньюс, что еврозона как никогда устойчива к возможным финансовым кризисам, но Италии не следует проверять ей на прочность:

«Что касается Италии, у неё сейчас превышение доходов над расходами, то есть первичный профицит бюджета. Поэтому мы не можем сравнивать Италию сегодня с Италией в прошлом. Это справедливо также в отношении Греции и всех других стран, - сказал Жан-Клод Трише. - Италии не следует своей стратегией подвергать риску свой имидж, вызывать тревогу инвесторов и вкладчиков в Италии, Европе и остальном мире. Это сыграло бы против интересов Италии, против интересов итальянских граждан, привело бы к резкому росту процентных ставок. Эти ставки тогда бы определял не ЕЦБ, а участники рынка».

Еврокомиссия предлагает начать против Италии процедуру наказания 19 декабря.