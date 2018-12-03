"Политическое землетрясение"... "Андалузия устала от социалистов"... Подобными заголовками пестрят испанские СМИ после того, как по итогам выборов в парламент автономного сообщества, впервые за последние сорок лет прошли крайне правые. Партия ВОКС ("Голос"), известная своими антииммигрантскими и антиевропейскими лозунгами, получила 12 мандатов.
Испания: политическое землетрясение в Андалузии
Испания: политическое землетрясение в Андалузии
Андалузия - самый густонаселенный регион Испании, третья по величине экономика страны после Каталонии и Мадрида. Воскресное голосование аналитики расценивают как первый электоральный тест для правительства Педро Санчеса с тех пор, как лидер социалистов добился смещения с поста премьера консерватора Мариано Рахоя. Социалисты обеспечили себе 33 из 109 мест в парламенте, но впервые с 1982 года потеряли абсолютное большинство.
Педро Санчес написал в своем "твиттере": "Мое правительство продолжит осуществлять европейскую повестку дня для Испании. Результаты (выборов) в Андалузии усиливают нашу приверженность защищать конституцию и демократию на фоне возникшей опасности".
Поскольку леворадикальная партия "Падемос" получила меньше мест, чем ожидалось, социалистам придется искать новых союзников, чтобы удержать власть в регионе. Но сформировать коалицию может и ВОКС, если сумеет договориться с прошедшими в парламент депутатами от "Народной партии" и партии "Грждане".