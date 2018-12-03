Испания: политическое землетрясение в Андалузии

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"Политическое землетрясение"... "Андалузия устала от социалистов"... Подобными заголовками пестрят испанские СМИ после того, как по итогам выборов в парламент автономного сообщества, впервые за последние сорок лет прошли крайне правые. Партия ВОКС ("Голос"), известная своими антииммигрантскими и антиевропейскими лозунгами, получила 12 мандатов.

Андалузия - самый густонаселенный регион Испании, третья по величине экономика страны после Каталонии и Мадрида. Воскресное голосование аналитики расценивают как первый электоральный тест для правительства Педро Санчеса с тех пор, как лидер социалистов добился смещения с поста премьера консерватора Мариано Рахоя. Социалисты обеспечили себе 33 из 109 мест в парламенте, но впервые с 1982 года потеряли абсолютное большинство.