В ирландском Дублине прошла жеребьёвка отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2020 года. Сборная России попала в группу И. Ей предстоит сыграть с командами Бельгии, Кипра, Шотландии, Казахстана и Сан-Марино. По мнению ряда экспертов, команде Станислава Черчесова повезло со жребием, так как по-настоящему серьезным соперником является только сборная Бельгии, которая на прошедшем Чемпионате мира завоевала бронзовые награды.
России снова повезло?
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России снова повезло?
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В финальную стадию чемпионата Европы напрямую выйдут две лучшие команды из каждой группы. Оставшиеся четыре путевки будут разыграны в марте 2020 года в Лиге наций.
Стартует отборочный турнир 21 марта 2019 года. Впервые в истории у Евро изначально не будет хозяина, потому что матчи пройдут в 12 европейских городах, включая Санкт-Петербург. Кроме того встречи турнира примут Амстердам, Баку, Бильбао, Бухарест, Будапешт, Копенгаген, Дублин, Глазго, Лондон, Мюнхен и Рим. Полуфиналы и финал состоятся в Лондоне.