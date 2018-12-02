России снова повезло?

Размер текста Aa Aa

В ирландском Дублине прошла жеребьёвка отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2020 года. Сборная России попала в группу И. Ей предстоит сыграть с командами Бельгии, Кипра, Шотландии, Казахстана и Сан-Марино. По мнению ряда экспертов, команде Станислава Черчесова повезло со жребием, так как по-настоящему серьезным соперником является только сборная Бельгии, которая на прошедшем Чемпионате мира завоевала бронзовые награды.

В финальную стадию чемпионата Европы напрямую выйдут две лучшие команды из каждой группы. Оставшиеся четыре путевки будут разыграны в марте 2020 года в Лиге наций.