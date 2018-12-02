Сторонники Вашадзе протестуют против итогов выборов

Тысячи сторонников Григола Вашадзе, кандидата в президенты Грузии от оппозиционного альянса "Сила в единстве", собрались в воскресенье в центре Тбилиси, чтобы выразить своё несогласие с итогами выборов. Они потребовали от правительства создать "совместную рабочую группу" для ведения переговоров и провести досрочные парламентские выборы.

По "Cкайпу" к собравшимся обратился экс-президент и создатель "Единого национального движения" (крупнейшей партии в оппозиционном альянсе) Махаил Саакашвили, в правление которого Вашадзе был министром иностранных дел.

"Наш план прост. Мы хотим, чтобы так называемое правительство услышало голос грузинского народа. Потому что все понимают, что выборы нечестны и сфальсифицированы. Все международные наблюдатели подтверждают это. Мы будем твёрдо придерживаться рамок грузинской конституции и законов", – заявил Вашадзе.

По данным Центральной избирательной комиссии, во втором туре президентских выборов победу одержала Саломе Зурабишвили, получив 59,52% голосов избирателей. Она баллотировалась как независимый кандидат, но получила поддержку от правящей партии "Грузинская мечта".

Международные наблюдатели из миссии БДИПЧ ОБСЕ не поставили под сомнение результаты подсчёта голосов, но раскритиковали "негативный характер кампании" и "необоснованные привилегии одной из сторон". Они обратили внимание, что должностные лица пользовались своим положением для агитации за Зурабишвили, а сторонники Вашадзе, в частности Саакашвили, делали ксенофобские заявления.