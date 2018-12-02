В Катовице открывается конференция ООН по климату

"Думаю, что пока еще не поздно, но скоро будет слишком поздно. Всё будет зависеть от того, что мы будем делать ближайшие два месяца, год, два, три или пять лет. Если еще не поздно, нужно действовать. Время еще есть, хотя его осталось совсем мало", – говорит директор общественной организации "Акция Демократия" Вероника Пашевская.

Польское правительство, устроитель конференции по климату в Катовице, намерено уделить особое внимание вопросу новых технологий.

24-я сессия продолжит работу до 14 декабря. Организаторы рассчитывают принять по итогам работы план реализации Парижского соглашения.