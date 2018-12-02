В польском городе Катовице начала работу двадцать четвёртая сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата. В ней принимают участие делегаты из 200 стран мира. Цель конференции – обсудить вопросы реализации Парижского соглашения по климату.
В Катовице открывается конференция ООН по климату
В Катовице открывается конференция ООН по климату
А на окраине соседнего города Хожув, у бывшей каменноугольной шахты, собрались десятки экологов и политических активистов. Они требуют от польского правительства в рамках обязательств по снижению выбросов парниковых газов запретить использование угля в качестве топлива.
"Думаю, что пока еще не поздно, но скоро будет слишком поздно. Всё будет зависеть от того, что мы будем делать ближайшие два месяца, год, два, три или пять лет. Если еще не поздно, нужно действовать. Время еще есть, хотя его осталось совсем мало", – говорит директор общественной организации "Акция Демократия" Вероника Пашевская.
Польское правительство, устроитель конференции по климату в Катовице, намерено уделить особое внимание вопросу новых технологий.
24-я сессия продолжит работу до 14 декабря. Организаторы рассчитывают принять по итогам работы план реализации Парижского соглашения.