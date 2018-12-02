На сцене берлинского "Театра на Потсдамской площади" состоялась премьера самой масштабной постановки "Лебединого озера". Перед зрителями выступили более 100 танцоров. Все они артисты шанхайского балета.
Самая масштабная постановка "Лебединого озера"
Самая масштабная постановка "Лебединого озера"
В классической постановке всего 16 лебедей - в балете Дерека Дина их в три раза больше. И именно с этим, по словам британского режиссера, была связана главная сложность при подготовке постановки. Из-за такого большого количества артистов пришлось организовывать дополнительные репетиции.
"Много времени мы тратим на отработку музыкальной составляющей каждого движения. Еще немало усилий уходит на то, чтобы отработать координацию между танцорами. Когда в постановке участвует столько людей, важно, чтобы было достаточно времени для репетиций", - рассказал режиссер.
Несмотря на все трудности, результат, как говорит Дин, превзошел все его ожидания. "История получилось более поэтической, цепляющей за душу, чем я представлял поначалу", - признался режиссер.
Балет "Лебединое озеро" впервые был поставлен на сцене почти полтора столетия назад. С тех пор история любви прекрасной Одетты, заколдованной девушки, которую другие лебеди называют своей королевой, и принца Зигфрида неизменно привлекает внимание театральных режиссеров со всего мира.