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Испания

Андалузия: социалисты теряют позиции

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Андалузия: социалисты теряют позиции

Андалузия: социалисты теряют позиции
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Правящая в Испании Социалистическая рабочая партия побеждает на парламентских выборах в автономном сообществе Андалузия после обработки 85,39% протоколов. Но социалистам достаётся только 33 из 109 кресел в парламенте этого южного региона Испании, бастиона левых сил на протяжении почти 30 лет.

Второе место получает консервативная Народная партия. По предварительным данным её достанется 26 мандатов.

Правоцентристская популистская партия "Граждане" заняла третье место, завоевав 21 региональный депутатский мандат.

Левый альянс, в который входит леворадикальная партия "Подемос" получает 17 мандатов.

Заметным событием стало прохождение в региональный парламент правой партии ВОКС, выступающей за централизацию Испании и жёсткое пресечение сепаратистских движений в Каталонии и Стране Басков. Представители этой партии получат 12 кресел в парламенте Андалузии, заседающем в Севилье.

Выборы в Андалузии рассматриваются как первое электоральный тест для правительства Педро Санчеса. Успех ВОКСа может отражать недовольство консервативного электората относительно мягкой политикой Санчеса в отношении сторонников независимости Каталонии. В условиях, когда ни у одной партии нет абсолютного большинства в парламенте, ВОКС может войти в коалицию "народниками" и "Гражданами".