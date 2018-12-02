Андалузия: социалисты теряют позиции

Правящая в Испании Социалистическая рабочая партия побеждает на парламентских выборах в автономном сообществе Андалузия после обработки 85,39% протоколов. Но социалистам достаётся только 33 из 109 кресел в парламенте этого южного региона Испании, бастиона левых сил на протяжении почти 30 лет.

Правоцентристская популистская партия "Граждане" заняла третье место, завоевав 21 региональный депутатский мандат.

Левый альянс, в который входит леворадикальная партия "Подемос" получает 17 мандатов.

Заметным событием стало прохождение в региональный парламент правой партии ВОКС, выступающей за централизацию Испании и жёсткое пресечение сепаратистских движений в Каталонии и Стране Басков. Представители этой партии получат 12 кресел в парламенте Андалузии, заседающем в Севилье.

Выборы в Андалузии рассматриваются как первое электоральный тест для правительства Педро Санчеса. Успех ВОКСа может отражать недовольство консервативного электората относительно мягкой политикой Санчеса в отношении сторонников независимости Каталонии. В условиях, когда ни у одной партии нет абсолютного большинства в парламенте, ВОКС может войти в коалицию "народниками" и "Гражданами".