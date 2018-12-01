На Аляске сразу два землетрясения

Сразу два землетрясения были зафиксированы на юге американского штата Аляска.

Эпицентр первого, самого мощного из двух магнитудой 7 баллов, находился в 13 километрах к северу от крупнейшего города полуострова Анкориджа, в нем проживает около 300 тысяч человек. Второй - в 60 км.

По данным полиции, в городе имеются значительные повреждения инфраструктуры. Многие улицы и мосты перекрыты. По всему штату участки трасс ушли под землю.

В штате введен режим чрезвычайного положения. Президент США Дональд Трамп заявил, что правительство не пожалеет денег на компенсацию ущерба пострадавшим.