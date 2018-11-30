Украина запретила въезд на территорию страны российским мужчинам в возрасте 16-60 лет. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Госпогранслужбу Украины.
Украина запретила въезд российским мужчинам в возрасте 16-60 лет - Госпогранслужба
Украина запретила въезд российским мужчинам в возрасте 16-60 лет - Госпогранслужба
Между тем украинских морских офицеров с кораблей Военно-морских сил Украины, задержанных в районе Керченского пролива 25 ноября и арестованных судом Симферополя на два месяца, переводят в одно из СИЗО Москвы. Об этом сообщила ТАСС в пятницу уполномоченный по правам человека в Республике Крым Людмила Лубина.
"Командный состав переводят в Москву... Большая группа создана из московских следователей, из наших следователей", - сказала она.
Лубина подчеркнула, что жалоб от украинских моряков ей не поступало.
24 гражданина Украины - моряки, офицеры ВМС и СБУ арестованы до 25 января. Инкриминируемая им статья за "Незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации" предполагает до шести лет лишения свободы.