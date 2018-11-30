Сотрудники СБУ провели обыски в доме наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла в рамках дела о разжигании межконфессиональной вражды. Днем ранее священнослужитель заявил, что против него открыты несколько дел под грифом секретно. Митрополит также сказал, что на него и братию оказывается давление со стороны украинских властей.
Обыски в доме митрополита Павла
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Обыски в доме митрополита Павла
"Это часть уголовного расследования, начатого в соответствии со статьей Уголовного кодекса о "нарушении равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений и о разжигании межконфессиональной вражды", - сообщил глава аппарата СБУ Игорь Гуськов.
Ранее в информационно-просветительском отделе Украинской православной церкви московского патриархата сообщили, что специальная комиссия Минкульта впервые за 30 лет устроила проверку церковных ценностей и икон Киево-Печерской лавры.