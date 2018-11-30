Обыски в доме митрополита Павла

Сотрудники СБУ провели обыски в доме наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла в рамках дела о разжигании межконфессиональной вражды. Днем ранее священнослужитель заявил, что против него открыты несколько дел под грифом секретно. Митрополит также сказал, что на него и братию оказывается давление со стороны украинских властей.