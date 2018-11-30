"Лейкерс" вырвали победу на последних минутах

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"Лос Анджелес Лейкерс" на последних минутах вырвали победу у "Индиана Пэйсерс" в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча завершилась со счетом 104:96. "Озёрники" вели после первой четверти, но потом растеряли преимущество. Реабилитироваться им удалось только в самом конце встречи.

Леброн Джеймс принес своей команде 38 очков. Притом 12 из них он заработал за последние пять минут. Кроме того, на счету Джеймса девять подборов. Дабл-дабл оформил игрок "Индианы" Домантас Сабонис – 20 очков и 15 подборов.