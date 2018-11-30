Новый путь в Старый Свет

Мы - на северо-западе Боснии и Герцеговины, в горах. Отсюда рукой подать до Хорватии, члена ЕС . Жить в Большой Европе - мечта миллионов беженцев со всего мира.

Бихач, боснийский город почти на границе с ЕС. Мы наблюдаем как мигранты ждут возможности поесть: международные гуманитарные организации наладили здесь раздачу горячих обедов. Потенциальных едоков - многие тысячи, это те, кого поймали и вернули обратно хорватские пограничники.

Каждый день работает против них: погода портится, пережить ночи под открытым небом становится все сложнее. При этом официальные центры приема беженцев переполнены: люди спят в палатках, иногда - в заброшенных зданиях.

Билаль, беженец: "Я из Пакистана, еду в Испанию, но сначала мы должны попасть в Хорватию. Я сам делаю хлеб, так как здесь все очень невкусно. Граница закрыта, да. И это - большая проблема: мы уже трижды пытались попасть в Хорватию".

Мигранты укрываются от непогоды в полуразрушенном здании студенческого общежития. Оно частично обесточено, кругом - горы мусора. Место неспокойное - то и дело вспыхивают драки между соперничающими группами мигрантов. Боснийские власти направили сюда спецподразделения, нарушителей спокойствия арестовали. С тех пор сюда не пускают журналистов, но Еuronews удалось обойти запрет.

Наш собеседник, Шехзад, покинул Пакистан два года назад. Он участвовал в кампании по вакцинации населения близ Афганистана, ему угрожали талибы. Сегодня он ищет убежища в Европе.

Euronews: "Вы уже пытались пересечь границу с ЕС?"

Шехзад, беженец: "Да, однажды я перешел границу между Хорватией и Словенией. Словенская полиция меня задержала и выдворила в Боснию. То есть сначала они меня передали хорватам, а те по цепочке - боснийским полицейским".

Euronews: "По вашим словам, словенские власти не услышали ваших разъяснений?"

Шехзад, беженец: "Да, они не обратили внимания. Мы не раз говорили словенским властям и словенской полиции, что нам нужна защита. Так вот, они никаких собеседований не устраивают, документы ваши не берут, в управление по делам беженцев не пускают... Мы сказали, что нам нужен адвокат. Они и тут отказали".

Большинство мигрантов упорно продолжают пробовать пересечь границу. В 2015 и 2016 годах около миллиона беженцев смогли пройти в Сербию по западнобалканскому маршруту, пока Венгрия не закрыла границу.

Верно ли говорить, что мигранты нашли альтернативу - путь, который проходит через территорию Боснии и Герцеговины? Специалисты утверждают отрицательно с опорой на статистику: так, в 2018 году по нему прошли не более 20 тысяч человек, к тому же теперь Хорватия усилила контроль.

В октябре сотни мигрантов пытались прорваться через пограничный переход Малевевац на границе Боснии и Хорватии. Люди использовали численное превосходство над полицией: прорвав кордон, они временно блокировали границу, надеясь, что хорватские власти пропустят их дальше на север. Локализовать конфликт удалось лишь с помощью хорватской армии.

Значительная часть мигрантов, участвовавших в той операции, вернулись в Бихач. Люди говорят об отсутствии санитарных условий, их пугает грядущая зима. При этом подавляющее большинство отказывается принимать предложение о возвращении в родные страны, сделанное Международной организацией по миграции (МОМ).

В разговоре с журналистами люди жалуются на притеснения со стороны хорватской полиции, посты которой размещены по другую сторону границы, совсем рядом.

Муххамед, беженец: "Вот тут переломы, и тут, и тут... руку мне сломали, голову пробили. Драки. Знаете, приходит хорватская полиция с дубинками. Я не против того, что они задерживают людей. Но бить нехорошо. Отбирают мобильный телефон, деньги, шнурки - все бросают в мусорную корзину. Но я человек, я не животное".

Мы покидаем приграничную зону и движемся в сторону Сараева. Здесь, недалеко от столицы, военные бараки были превращены в центр временного размещения беженцев. Мы видим группу сомалийских и пакистанских мигрантов, им не хватило места; всего чeрез несколько дней после открытия центр оказался переполненным.

Мы ждем интервью с Питером Ван дер Аувераертом, он - главный координатор Международной организации по миграции в западнобалканском регионе.

Питер Ван дер Аувераерт, координатор, МОМ: "Мы видим, что здесь 80-85% беженцев - экономические мигранты, а не те, кто реально нуждается в защите. Примерно 35% здешних мигрантов - пакистанцы, это самая многочисленная группа. Где-то 20% составляют афганцы, столько же - сирийцы.... Да, что касается сирийцев, у меня создается впечатление, что некоторые выходцы из Северной Африки заявляют о себе как о беженцах из Сирии. Всего с начала года в Боснию въехали 20 с лишним тысяч беженцев. 4,5 тысячи по-прежнему здесь. Это означает, что три четверти смогли-таки нелегально проникнуть на территорию Хорватии.

Здесь было много слухов о том, что Хорватия якобы откроет границу, чтобы пропустить мигрантов. Так вот, на этом хорошо сыграли разные проводники, которые кормят людей обещаниями и так обеспечивают себе доход".

По мере усиления пограничного контроля в ЕС расценки на услуги проводников растут.

Абдулла, беженец из Афганистана: "Я сделаю все, что нужно: буду платить проводникам, ждать, опять платить. У меня нет выбора: мне нужно пересечь эту границу и попасть в Европу. Чтобы добраться от Афганистана до Боснии я уже заплатил 6,5 тысяч евро разного рода проводникам и посредникам".

Активизация в регионе экономических мигрантов, контрабандистов, подделка документов и биографий больно бьют по тем, кто действительно бежит в Европу ради спасения жизни. Наш собеседник в прошлом работал переводчиком для американского контингента в Афганистане. Талибы взяли в заложники одного из его братьев, угрожали семье. Молодой человек предпочитает не называть своего имени. Он рассказал, что дорога в Боснию стоила ему более 5 тысяч евро: "Многим удается пройти через Хорватию лесами. Идти трудно, но главное - это деньги: если вы заплатите, проводники вам помогут и границу пересечь, и в лесу не заблудиться, и речку перейти вброд. Вы рискуете, это так, но они вас возьмут с собой, если вы сможете заплатить".

Контрабандисты рекомендуют этот маршрут на северо-западе Боснии, чтобы дойти до Хорватии. Люди соглашаются, платят... и теряют деньги. Беженцы не в курсе, что здесь установлены камеры слежения, что полиция патрулирует местность с помощью дронов, а иногда и на небольших самолетах.

Хорватия и Босния тесно сотрудничают с Европейским агентством по охране внешних границ Frontex. Euronews получил доступ к некоторым редким снимкам, сделанным с патрульного самолета. Вот человек ждет у фургона с хорватской стороны, близ границы; группа из двадцати человек выбегает из леса и поднимается в фургон. Самолет следует за грузовиком. Тем временем Центр мониторинга Frontex в Варшаве предупреждает хорватские власти. Полиция перехватывает автомобиль и задерживает двух проводников...

Мы возвращаемся в приграничный Бихач. Здешний лесопарк стал временным прибежищем для сотен мигрантов, которые ждут возможности пересечь границу. Мухаммад, Джалаль, Карван, Лавин и Ахмад - курды из Ирака - они показывают и сломанные смартфоны. Беженцы несколько раз пытались по лесным тропам добраться до ЕС и каждый раз неудачно. Мужчины говорят, что хорватская полиция вела себя грубо, даже агрессивно.

Муххамад, беженец: "Хорватская полиция заставила нас сесть в фургон и отвезла к боснийской границе. Там они опять попросили нас сесть, взяли телефоны и разбили на наших глазах. Потом нас окружали пять рядовых полицейских и два их начальника. Мы спросили: "Где наши деньги, то, что вы забрали у нас?" Вместо ответа они взяли дубинки, меня ударили по рукам и ногам. Нас, беженцев, тогда было пять. Мы помчались к воде, перешли реку, в этот дождь и холод, и так вернулись в Боснию. Когда мы пересекли границу, они стали бросать в нас камни. Вот это - маленький камень в нас же летели действительно большие".

Цетинград - нарядная деревушка в Хорватии, в двух шагах от границы. Как реагирует хорватская сторона на обвинения в злоупотреблениях? После серии переговоров Министерство внутренних дел страны разрешает нам посетить местное отделение по защите границы, его недавно отремонтировали и переоснастили на средства из европейской казны.

Во главе ведомства стоит Дамир Бутина.

Euronews: "Вы сказали, что получили новое оборудование?"

Дамир Бутина, глава пограничной полиции Цетинграда: "Да, вот тепловизионная камера. Это дистанционное теплочувствительное устройство, которым можно управлять с помощью джойстика. Вы видите зону наблюдения на этом экране, похоже на игровую приставку, не правда ли?"

Хорватия собирается вступить в Шенгенскую зону, для этого ей необходимо усилить меры безопасности на внешней границе. Представители ведомства Дамира Бутины уверяют: полиция не будет рисковать работой и репутацией, избивая беженцев и отнимая у них телефоны.

Как тогда объяснить что у многих мигрантов травмы, побои?

Дамир Бутина, глава пограничной полиции Цетинграда: "Мы получаем сообщения из Боснии и Герцеговины о насилии, конфликтах среди самих групп мигрантов. Если у людей следы побоев, травмы, то скорее всего, они участвовали в драках с другими беженцами, там постоянно идет противостояние. Вполне возможно, что они причиняют друг другу вред, а потом сваливают все на хорватскую полицию".

Дебаты о возможном насилии со стороны полиции достигла политического уровня: может ли это затормозить вступление Хорватии в Шенген? Еврокомиссия продолжает наблюдать за тем, как хорваты обеспечивают безопасность на внешней границе ЕС (Загреб инвестировал в высокотехнологичное оснащение этого участка и финансировал расширение штата). Совет Европы, координирующий сотрудничество стран континента в правозащитной сфере, запросил объяснений у хорватских властей.

Мы возвращаемся на боснийскую сторону. Болотисто поле близ города Велика-Кладуша: здесь сотни беженцев, спят в палатках. Наш собеседник - сотрудник организации "Врачи без границ" Жюльен Клоберер: может ли он подтвердить сообщения о предполагаемом насилии со стороны хорватской полиции?

Жюльен Клоберер, "Врачи без границ": "Мы протоколируем заявления людей, исследуем характер ранений, травм, с которыми они приходят. И да, специфика ушибов совпадает с тем, что рассказывают жертвы. Вполне возможно, что дела обстояли именно так, как они говорят: мы видим синяки, которые могут быть оставлены дубинкой, сильным пинком".

...На улице с каждым днем холоднее, палатки не отапливаются, в лагере назревает кризис. Мухаммед приехал сюда из Ирана. Пожив в суровых лагерных условиях, оценив сложности с пересечением границы, он сегодня рассматривает возможность вернуться домой.

Мухаммед, беженец: "Нас обманули проводники. Ну что уж теперь говорить. Я лично хочу вернуться в Иран, продолжить там учебу. Я был потрясен, сколько людей скопилось на границе. Там такая грязь, там и часа не выжить, а некоторые беженцы живут в таких условиях по три-четыре месяца. Для меня это немыслимо. Я пытаюсь убедить своего кузена, что нам лучше все-таки вернуться".

В начале года, когда в Боснии активизировался приток мигрантов, местные жители были настроены в большинстве своем сочувственно. Сегодня беженцы по-прежнем остаются в стране и настроения здесь меняются. Правда, не у всех: Асим - волонтер, он раздает горячие обеды. Сегодня в меню - похлебка с фасолью и говядиной.

Асим, волонтер: "Вот уже 9 месяцев мы ежедневно раздаем 400-500 обедов. Всего на сегодня мы выдали 130 тысяч порций. Мы - это волонтеры, пять человек, включая меня. Мы сами - ветераны боснийской войны, мы не забыли, через что прошли за 4 года конфликта, как порой были голодны. Поэтому мы разделяем чувства этих людей, беженцев, хотим помочь".

Очередная попытка прорваться в ЕС: мигранты пешком идут к границе. В какой-то момент они свернут с основной дороги в лес. Это более чем рискованно: в этом году лесные оползни уже убили несколько человек. К тому же в этом районе по-прежнему немало мин - отголосок боснийской войны. Недавно сюда пришлось экстренно вызывать спасателей.

Эрмин Липович, глава Боснийской горной спасательной службы: "Они выбирают эти опасные горные тропы, считая, что здесь ни на кого не наткнутся и смогут благополучно добраться до Хорватии. Мы не понимаем, почему они идут на такой риск. Три месяца назад у нас была совершенно драматическая история. Мигрант ушел в горы и там потерялся ночью, как оказалось, на заминированном участке. Он сам увидел мины с рассветом. Тогда беженец позвонил, попросил о помощи. Наша горная спасательная команда вышла на поиски, вызволить человека из минной ловушки оказалось сложно и рискованно даже для профессионалов. На помощь пришли другие службы, в частности, полиция из Бихача: сообща мы смогли спасти беженца и вывести его с минного поля без последствий".

Беженцы терпят лишения, но лишь считанные семьи готовы рассмотреть предложение о добровольной репатриации, распространяемое Международной организацией по миграции. Большинство, одевшись потеплее, вновь предпримет попытку "взять" хорватскую границу. Рубикон, который, верят люди, поможет им начать новую жизнь в Старом Свете.