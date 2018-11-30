Дания объединяет предпринимателей Северной Европы

В одиночку не справиться: в Дании успешно действует программа Lean Landing, которая ставит целью объединить предпринимателей Северной Европы.

Мэдс Краг, Lean landing : "Фактически, речь идет о проекте, позволяющем компаниям протестировать их продукцию на новом рынке, получить полное представление о ситуации в том или ином рыночном сегменте, найти партнеров и клиентов. В рамках программы мы развиваем 19 бизнес-инкубаторов в 6 странах - Норвегии, Швеции, Германии, Великобритании, Голландии и, конечно, в Дании".

Компания предлагает своим клиентам уникальные услуги: улучшение коммуникативных навыков, репетиции важных событий (экзамены, собеседования, интервью) благодаря условиям виртуальной реальности. После успеха стартапа в родной Дании было принято решение выходить на зарубежные рынки.

Якоб Фриис, совладелец Meptek: "Фактически нам предоставили возможность провести бесплатное маркетинговое исследование. Я понял, по каким пунктам могу улучшить свою работу. Очень интересно посмотреть, как обстоят дела на других рынках. Что конкретно мы можем предложить тамошним клиентам, с чем нам нужно идти к нашим партнерам из Великобритании?"

Результаты налицо. Якоб говорит, что понял ожидания британских партнеров. Он скорректировал предложение под нужды новой клиентуры.

Якоб Фриис, совладелец Meptek: "Впервые мы поехали в Великобританию в январе. Потом несколько раз возвращались туда. Дело в том,что наш первый британский клиент появился у нас в ноябре прошлого года, мы поняли что поездки туда необходимы, чтобы лучше понять особенности рынка. Мы не исключаем. что в ближайшие годы откроем в Великобритании офис, настолько хорошо там пошли дела".

Мэдс Краг, Lean landing: "Сейчас по линии программы с нами сотрудничают 90 компаний, мы ожидаем прихода еще 100".

Датский проект поддержки малых предпринимателей получил Европейскую награду "За продвижение предпринимательского духа". Награда вручается Еврокомиссией с 2006 года, ее лауреатами стали 3500 проектов.

Как обычный предприниматель может получить доступ к сети Lean landing?

Мэдс Краг, Lean landing: "Отмечу, что наши услуги бесплатны. Если вы заинтересованы, свяжитесь с одним из наших партнеров - они все перечислены на нашей веб-странице".

Цифры и факты:

Европейская премия "За продвижение предпринимательского духа" отмечает проекты , стимулирующие развитие бизнес-инициатив на национальном, региональном и местном уровнях.

С 2006 года наградой были отмечены 3,5 тысячи проектов, в совокупности позволивших создать создание тысяч рабочих мест.

Малый бизнес в ЕС испытывает сложности с освоением зарубежных рынков, на экспорт работают лишь четверть небольших компаний.

Полезные ссылки:

• Европейская премия "За продвижение предпринимательского духа" (European Enterprise Promotion Award) http://ec.europa.eu/growth/smes/support/enterprise-promotion-awards_en

• Как ЕС помогает малому бизнесу?

• Lean Landing