Пять лет «Евромайдана»

В центре Киева несколько десятков человек организовали памятное шествие в пятую годовщину силового разгона акции протеста на площади Независимости. В конце ноября 2013 года начались исторические события, получившие название Евромайдана.

Участники факельного шествия в четверг вечером отправились к зданию МВД Украины. Активисты говорят о том, что никто фактически так и не понёс ответственность за трагедии пятилетней давности:

«Пять лет — и никто не наказан. По сути, реально — никто. К ответственности привлекли формально несколько человек, а остальным дали возможность бежать, другие продолжают работать», — говорит участник «Евромайдана».

Жертвами противостояния зимой 13-14 годов в украинской столице стали более сотни человек с обеих сторон, несколько сотен получили ранения.

На прошлой неделе представители украинской Генпрокуратуры сообщали, что по делу о стрельбе на Майдане осуждены десять человек. Обвиняются 442 человека, 279 дел направлены в суд.