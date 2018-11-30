Германия: кто возглавит ХДС?

Кто сменит Ангелу Меркель на посту лидера ХДС? В Берлине, в ходе очередной региональной конференции ХДС, свои взгляды на развитие партии и страны изложили три фаворита на этот пост - бывший председатель фракции ХДС в бундестаге Фридрих Мерц, генеральный секретарь партии Аннегрет Крамп-Карренбауэр, и самый молодой кандидат - министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан. Голосование состоится 7 декабря в Гамбурге на съезде ХДС. О своих предпочтениях euronews рассказали члены ХДС.

Себастьян Кнокель: "Фридрих Мерц положительно зарекомендовал себя в прошлом... Это было достаточно давно... Но и сейчас Мерц показал насколько он динамичен, дал понять, что выступает выступает за перемены... У этого политика есть творческий, незаурядный ум, способность видеть ситуацию в целом. Кроме того, он выступает за реформы, в частности, экономические реформы, которые мы всегда хотели инициировать, но которых так и не случилось при Меркель".

Анна Дентлер: "Мой однозначный фаворит - Аннегрет Крамп-Карренбауэер. Я видела ее на нескольких мероприятиях, и считаю, что она всегда очень четко и ясно говорит о будущем страны. У нее есть представление о том, какой должна быть Германия. Не думаю, что то же самое можно сказать о Мерце. Он не был столь активен последние пятнадцать лет. Я полагаю, и надеюсь, что выборы выиграет Крамп-Карренбауэер".

Именно Крамп-Карренбауэер в в феврале нынешнего года была выдвинута на пост генсекретаря ХДС по личной инициативе Меркель.

Корреспондент Euronews Йона Калльгрен передает из Берлина: "Самыми продолжительными аплодисментами была встречена вступительная речь Фридриха Мерца. Складывается впечатление, что здесь в Берлине, именно Мерца поддерживают многие однопартийцы. Впрочем очевидно, что выбирать лидера ХДС будет 1001 делегат партийной конференции, которая пройдет в Гамбурге 7 декабря. И эти делегаты могут проголосовать иным образом, нежели рядовые члены партии".